"التعليم العالي": نتحفظ على ذكر التخصصات التي أُوقف القبول فيها

الوكيل الاخباري - قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، الأحد، إنه تم إيقاف القبول في 74 تخصصا لمرحلة البكالوريوس، و114 تخصصا في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل وذلك بسبب اكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.



وأضاف في تصريحات صحفية: "هذه التخصصات غير مؤهلة حاليا لقبول أي طالب جديد".



ولدى سؤاله عن التخصصات التي جرى إيقاف القبول فيها تحفظ الخطيب عن ذكر أي تخصص تم إيقاف القبول فيه.



وأرجع الخطيب تحفظه لمصلحة الجامعات وسمعة قطاع التعليم في الأردن.



وقال إن القرارات المتعلقة بمجلس التعليم العالي بتخفيض القبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة ورفع القبول بالطاقات الاستيعابية تنطبق على طلاب الجامعات الخاصة.

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