التنمية : انهاء أعمال الدورة التدريبية للعاملين في قطاع الحماية الاجتماعية في المملكة

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة التنمية الاجتماعية فعاليات الدورة التدريبية للعاملين في مجال الحماية الاجتماعية "نظرة عامة حول منهج الحماية الاجتماعية TRANSFORM"، التي استمرت ليومين، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، بهدف رفع القدرات الفردية والمؤسسية للعاملين في القطاع.

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وفي بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، فإنّ هذه الدورة تأتي في إطار مشروع " نحو نظام وطني شامل للحماية الاجتماعية وتسريع فرص العمل اللائق للسوريين والأردنيين المستضعفين - مدد"، الممول من الاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام الوزارة بتعزيز الكفاءات وتطوير القدرات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، كما و تعكس نجاح هذه الدورة التدريبية التفاعلية التزام الوزارة بتطوير قطاع الحماية الاجتماعية، وتعزز قدرتها على التصدي للتحديات الاجتماعية، وتوفير بيئة حياتية مستدامة للمواطنين.



وأضافت الوزارة، أن الدورة شملت المحاضرات وورش العمل التفاعلية، وتمحورت حول منهج القيادة والتحول لبناء أرضيات للحماية الاجتماعية وادارتها في المنطقة العربية. وقد استفاد المشاركون من فهم عميق حول مفاهيم وأسس الحماية الاجتماعية، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، حيث حضر مشاركون عن وزارات (العمل والتعليم العالي والبحث العلمي، الطاقة، النقل) بالإضافة إلى الجهات الأخرى الحيوية مثل صندوق المعونة الوطنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتكية أم علي وإدارة حماية الأسرة والأحداث.



ومن الجدير بالذكر أنّ برنامج "TRANSFORM” التدريبي هو مبادرة تعلم مبتكرة تركز على تعزيز التفكير النقدي وبناء القدرات على المستوى الوطني وتطوير اليات لتحسين تصميم وفعالية وكفاءة أنظمة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على البرامج والخطط الاجتماعية التي تندرج تحت الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.