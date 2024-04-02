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الثلاثاء، 02-04-2024 12:49 م

التوثيق الملكي يصدر تقويما خاصا بمناسبة احتفالات اليوبيل الفضي

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الوكيل الإخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، تقويما خاصا بمناسبة احتفالات اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، يتضمن مختارات من الأحداث والأنشطة والجهود والزيارات والمبادرات الملكية خلال الفترة 7 شباط 1999-7 شباط 2024، جرى استسقاؤها من موقع جلالة الملك عبدالله الثاني الرسمي وموقع الديوان الملكي.اضافة اعلان


وأوضح المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا التقويم يعكس قدرا يسيرا من الجهود الملكيّة التي تتسم بالتنوع والحيوية وتعدد المسارب والاتجاهات على المستويات المحلية والعربية والإقليمية والدولية على حد سواء، حيث حقق جلالته خلال 25 عامًا من حكمه إنجازات كبيرة في مختلف المجالات، وعزز في المجال السياسي علاقات الأردن الدولية وحضوره الدبلوماسي وبنى شراكات استراتيجية مع الدول العربية والإسلامية والعالمية.

وأضاف، أنه في مجال الاقتصاد، شهد عهد جلالته خطوات نوعية في سياق تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وإيجاد فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى الناحية الاجتماعية، حيث وجه جلالته جهوده لتعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مع الارتقاء بمستوى التعليم والصحة وشمول رعايته الملكية قطاعات الثقافة والشباب والرياضة.

وأكد المركز حرص فريق الإعداد على أن تمثل هذه المختارات التي اختاروها على أسس التنويع مرجعًا لما شهده الأردن من إنجازات في مختلف القطاعات خلال ربع قرن من قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

 




 

 


 

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