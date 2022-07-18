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الإثنين، 18-07-2022 10:31 ص

الجامعة الهاشمية تعلن مواعيد بروفات و حفلات التخرج

حفلات تخرج


الوكيل الإخباري - أعلنت الجامعة الهاشمية عن مواعيد بروفات و حفلات التخرج لخريجي الدفعة الأولى من الفوج الرابع والعشرين من طلبة الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021/2022 في الجامعة.

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وفق الملاحظات التالية:

1.  ارتداء الروب الجامعي شرطا أساسيًا لحضور البروفات وحفل التخريج.
2. مكان انعقاد الحفل والبروفات في صالة النشاط الرياضي/ داخل الحرم الجامعي.
3. توزع بطاقات الدعوة لأهالي الخريجين لحضور حفل التخريج خلال البروفات.
4. ضرورة حضور الطلبة الخريجين قبل موعد تخرجهم بساعة ونصف على الأقل.
5. يسلم الروب الجامعي للطلبة الخريجين: عمادة شؤون الطلبة / في مبنى دائرة النشاط الرياضي.
6. يرجى الالتزام بعدد المدعوين إلى حفل التخريج حسب بطاقة الدعوة

 



 




 

 


 

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