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الأربعاء، 25-01-2023 11:07 ص

الجمارك: إدراج 6 شركات في برنامج القائمة الذهبية عام 2022

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الوكيل الإخباري - بلغ مجموع الشركات التي أدرجت في برنامج القائمة الذهبية (118) شركة منذ انطلاق البرنامج عام 2005، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في هذا البرنامج العام الماضي 6 شركات بعد أن انتهت لجنة تدقيق الإلتزام من عمليات التدقيق الميداني، وتقييم مدى الالتزام بالتشريعات الجمركية، ومتطلبات الأمان وأنظمة التجارة الخارجية الخاصة بإجراءات الاستيراد.

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وأكّد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة في بيان صحفي أن هذا البرنامج يقدّم التسهيلات والامتيازات التي تحفّز الشركات الملتزمة للتقدم لهذا البرنامج، للاستفادة من هذه الامتيازات فضلاً عن أنه يعتبر من البرامج الريادية التي تستخدم أساليب حديثة في العمل الجمركي، ويعتمد بشكل أساسي على مباديء إدارة المخاطر والالتزام الطوعي بمتطلبات العمل ومعايير الأمان الدولية.

 




 

 


 

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