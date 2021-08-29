الجيش يعلن عن حاجته للتجنيد لحساب الكليات

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (ناجح)؛ وذلك لحساب كليات المجتمع ضمن برنامج الدبلوم الشامل والبرنامج الفني وبشروط معينة لهذا العام 2021.

اضافة اعلان



وقالت القيادة، إن تكاليف الدراسة ستكون على حساب القوات المسلحة الأردنية بالاضافة إلى راتب تلميذ مجند وحسب التعليمات طيلة مدة الدراسة.



وسيمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم الشامل وجندي أول لحملة شهادة التوجيهي الناجح (الفنيين) وحسب التعليمات.



كما سيتم ابتعاث الحاصلين على المرتبة الأولى والثانية في امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للتجسير في الجامعات الأردنية للحصول على درجة البكالوريوس على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.



ودعت الراغبين بالتسجيل مراجعة المركز العسكري للتجنيد في محافظة الزرقاء وفق التعليمات أدناه.

تجنيد الإناث:

وفي سياق متصل، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي /مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الإناث من حملة شهادة الثانوية العامة (توجيهي ناجح) الفرع العلمي فقط؛ وذلك للانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية للمهن الطبية المساندة/مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي لحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية وبرتبة وراتب عريف بعد التخرج.

ودعت القيادة الراغبات بالتسجيل التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد الذي سيتم تفعيله في تمام الساعة التاسعة من يوم الخميس المقبل ولغاية الساعة التاسعة من يوم الأحد 12 أيلول المقبل.

وتاليا التفاصيل:



