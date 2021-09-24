الجمعة 24-09-2021
الوكيل الاخباري

ابوقديس يقرر ترفيع وانهاء خدمات 15 موظفا

السماح للعراقيين المترتبة عليهم رسوم اقامة مغادرة الأردن شريطة التسديد قبل العودة

الأردن الثالث عربيا بعدد إصابات فيروس كورونا

3 قتلى في هجوم مسلح على محكمة هندية

وحدة غسيل الكلى بمستشفى المفرق الحكومي تعاني من قدم بعض أجهزتها

محمود العارضة: أسمينا نفق سجن جلبوع بالطريق إلى القدس

زراعة عجلون: لجنة لتوزيع الحطب على المستفيدين من صندوق المعونة

الحزن يخيم على الرمثا إثر وفاة الوكيل الذيابات دهسا

50 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة بالأقصى وسط إجراءات الاحتلال المشددة

الأمن العام ينعى الوكيل الذيابات إثر وفاته بحادث دهس

الجمعة، 24-09-2021 03:01 م

الحزن يخيم على الرمثا إثر وفاة الوكيل الذيابات دهسا

الرمثا


الوكيل الإخباري - حزن النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة الوكيل نواف الذيابات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث دهس مؤسف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية في شارع الأردن فجر الجمعة وعم الحزن في الرمثا إثر ذلك.

اضافة اعلان


وترحم النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الوكيل الذيابات الذي توفي في وظيفته الرسمية، وقدم روحه فداء الواجب الذي كان يقوم به حيث دهسته مركبة مسرعة ولاذ سائقها بالفرار من موقع الحادث.


وكان آخر ما كتبه الذيابات عبر صفحته على الفيسبوك: "جمعة مباركة للجميع اللهم أرزقنا برها"، قاصدا بذلك والدته، التي دعى الله أن يرزقه برها.


والوكيل نواف الذيابات هو أب لطفل وطفلة، وهو من أبناء مدينة الرمثا في إربد، حيث عرف عنه أنه صاحب خلق وذوق رفيع، حيث جاء خبر وفاته صادما لكل من عرفه من أبناء مدينة الرمثا.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202123164638543229614

ابوقديس يقرر ترفيع وانهاء خدمات 15 موظفا

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

السماح للعراقيين المترتبة عليهم رسوم اقامة مغادرة الأردن شريطة التسديد قبل العودة

9202113164959635072809

الأردن الثالث عربيا بعدد إصابات فيروس كورونا

مستشفى المفرق

وحدة غسيل الكلى بمستشفى المفرق الحكومي تعاني من قدم بعض أجهزتها

حطب

زراعة عجلون: لجنة لتوزيع الحطب على المستفيدين من صندوق المعونة

الأمن العام

الأمن العام ينعى الوكيل الذيابات إثر وفاته بحادث دهس

أخبار متعلقة
الأمن العام

الأمن العام ينعى الوكيل الذيابات إثر وفاته بحادث دهس

قمررررر

قمر الحصادين يتصدر تويتر في المملكة - صور

92021821555859024285

الرمثا: بدء فعاليات مهرجان ألق الثقافي الأول للطفولة

حمراء

فيديو- ظهور المياه الحمراء لأول مرة يشعل مواقع التواصل

34

تعبيد عدد من الطرق في الرمثا بكلفة 2 مليون دينار

61387493c261e

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً- اسماء