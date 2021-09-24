الحزن يخيم على الرمثا إثر وفاة الوكيل الذيابات دهسا

الوكيل الإخباري - حزن النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على وفاة الوكيل نواف الذيابات الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر حادث دهس مؤسف أثناء قيامه بوظيفته الرسمية في شارع الأردن فجر الجمعة وعم الحزن في الرمثا إثر ذلك.

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وترحم النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الوكيل الذيابات الذي توفي في وظيفته الرسمية، وقدم روحه فداء الواجب الذي كان يقوم به حيث دهسته مركبة مسرعة ولاذ سائقها بالفرار من موقع الحادث.



وكان آخر ما كتبه الذيابات عبر صفحته على الفيسبوك: "جمعة مباركة للجميع اللهم أرزقنا برها"، قاصدا بذلك والدته، التي دعى الله أن يرزقه برها.



والوكيل نواف الذيابات هو أب لطفل وطفلة، وهو من أبناء مدينة الرمثا في إربد، حيث عرف عنه أنه صاحب خلق وذوق رفيع، حيث جاء خبر وفاته صادما لكل من عرفه من أبناء مدينة الرمثا.