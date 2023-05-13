الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب أنزور بحادث سير في وادي رم-فيديو

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب أنزور باسل بعد تعرضه لحادث سير في وادي رم.



وقال مقربون لـ "الوكيل الإخباري" إن الشاب الثلاثيني آنزور توفي إثر حادث سير مؤسف في وادي رم جنوبي الاردن أثناء خروجه برحلة برية .



وأضافوا أنه سيشيع جثمانه اليوم السبت بعد صلاة الظهر من مسجد الفاروق (مسجد مقبرة أم القطين) - ناعور إلى مقبرة أم القطين.



وروى عدد من أصدقائه تفاصيل مؤلمة ، حيث كان من المقرر أن يجتمع مع رفاقه اليوم لكن ارادة الله ان يفارقهم .



وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.



ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشاب أنزور بكلمات مؤثرة حيث انه لا زال بعمر الزهور.



وتفاعل العديد مع صور الحادث سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته



بدورها أكدت إدارة السير وقوع حادث تدهور لمركبة في وادي رم نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة واحدة والحالة العامة متوسطة.

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