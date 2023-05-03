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الأربعاء، 03-05-2023 04:00 م

400 ألف زائر للعقبة خلال الربع الأول من 2023

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الوكيل الإخباري - قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز  إن عدد زوار المنطقة من مختلف المنافذ خلال الربع الأول من العام 2023 بلغ 401 ألاف زائر، بنسبة نمو بلغت 42% .

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وأضاف الفايز، خلال مؤتمر صحفي، أنه بلغت نسبة نمو إشغال الغرف الفندقية 45%، وبلغت نسبة نمو المسافرين عبر مطار الملك الحسين الدولي 112 %، كما بلغت  نسبة المسافرين عبر السفن السياحية 280% ونسبة نمو زوار منطقة وادي رم 310 % ونسبة نمو القادمين عبر معبر وادي عربة الدولي  308 % ونسبة القادمين عبر معبر الدرة الدولي 872% .

وأكد على أهمية منطقة العقبة كمنطقة جذب سياحي واستثماري وتجاري واهتمام  جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين وحرصهم الشديد  على إنجاز المشاريع التنموية وفق استراتيجيات ثابتة ومستقرة .

وأضاف أن العقبة كانت وما زالت مقصداً سياحياً عالمياً وبوابةً لوجستيةً تجارية اقتصادية، وشرياناً حيوي للمملكة بصفتها المنفذ البحرّي الأردني الوحيد للعالم.

وأضاف أن السلطة تعمل على تحديث استراتيجية 2020-2025 لتركز لوضع العقبة على خارطة العالم السياحية وستكون مركزاً عالمياً للتدريب وبناء القدرات البشرية والتوجه نحو الصناعة الإبداعية والاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.

 




 

 


 

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