الحكومة توافق رسمياً على إقامة احتفالات رأس السنة بشروط

الوكيل الإخباري- علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصادر مطلعة أن الحكومة وافقت رسمياً على إقامة الحفلات مع رأس السنة.

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وقالت المصادر، إنه تم منح الموافقات الرسمية لمنظمي الحفلات بشروط الالتزام بالتعليمات الصحية وتلقي مطاعيم كورونا لكل الحضور.



وأضافت أن الموافقات ركزت على أن يلتزم جميع المشاركين بهذه الحفلات بارتداء الكمامات والتباعد الإجتماعي وتلقي اللقاح.



وكان قد دعا رئيس لجنة الصحة النيابية فريد حداد لوقف وإلغاء جميع الحفلات والمهرجانات والتجمعات الفنية في المرحلة القادمة لتشمل إحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.



وصرح وزير الصحة فراس الهواري بوقتٍ سابق إن من يريد الإحتفال برأس السنة عليه أخذ المطعوم المضاد لفيروس كورونا ولبس الكمامة.



وبين الهواري في حينها ان الحكومة تحاول الموازنة بين الاقتصاد والصحة وعلى كل من يرغب في حضور الحفلات أخذ اللقاح ولبس الكمامة وان تكون هذه الاحتفالات بطريقة منظمة ولا يدخلها أي شخص لم يأخذ المطعوم.

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