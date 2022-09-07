الحكومة توضح حول ما عُثر عليه داخل الجرة في عجلون

الوكيل الاخباري - قال المدير العام لدائرة الآثار العامة فادي بلعاوي، الأربعاء، إنّ الجرة التي عُثر عليها في محافظة عجلون وسلمت لمركز أمن كفرنجة تحتوي على قطع اثرية وغير اثرية.



وأضاف بلعاوي لقناة المملكة أن "جميع القطع البرونزية تالفة"، حيث إنّ مدير مديرية اثار عجلون، اعد تقرير مفصل بكل محتويات الجرة وفيها قطع اثرية، لكن حتى القطع الاثرية هي متنوعة من فترات مختلفة".



وبين، أن الجرة تحتوي على 449 قطعة برونزية قيمتهم المادية قليلة جدا، لكن قيمتهم الاثرية اذا كانت في حالة جيدة سيكون لهم قيمة عالية جدا لكنهم بحالة سيئة جدا، مشيرا إلى أنه قد تكون القطع من المنطقة التي وجدت فيها الجرة وقد لا تكون كذلك.



وأكّد، أن القيمة التاريخية للقطع الموجودة داخل الجرة غير موجودة، حيث إنه يوجد قطع عمرها 4 سنوات، كما يوجد قطع حجرية موجودة من السنوات الماضية، وقطع حديدية حديثة الصنع.

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