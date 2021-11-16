الحنيفات يدعو إلى زراعة نبتة الزعفران لجدواها الاقتصادية

الوكيل الاخباري - دعا وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، إلى تعميم زراعة الزعفران والزراعات ذات المردود المالي المرتفع لتشمل جميع محافظات المملكة.



وقال الحنيفات خلال رعايته، اليوم في جرش، موسم جني الزعفران، إن مراكز البحوث الزراعية التابعة للوزارة تعمل حاليا على إكثار بصيلات الزعفران ليصار إلى توزيعها على المزارعين في مختلف المحافظات.



وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزارة ستدرب عددا من المزارعين على زراعة الزعفران وعمليات تصنيعه بعد نجاح زراعته في بلدة نحلة بجرش.

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