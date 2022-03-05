الخارجية: لا أردنيين في مناطق وقف إطلاق النار باوكرانيا

الوكيل الإخباري -

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ذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن سجلات خلية الأزمة بالوزارة لا تشير إلى وجود أيّ أردنيين مُسجلين في مدينتيّ ماريوبول وفولنوفاخا الأوكرانيتين والتي أشارت الأنباء إلى التوصل لاتفاقٍ لوقف إطلاق النار في المدينتين وتوفير ممرات آمنةٍ لخروج المدنيين المقيمين فيهما.وفي سياقٍ متصل، تستمر الوزارة والسفارتان في أنقرة وموسكو بإجراء الاتصالات الدبلوماسية المكثفة مع كافة الجهات المعنية والمنظمات الدولية للدفع باتجاه توفير ممراتٍ آمنة للأردنيين في مدينتيّ سومي وخاركوف، وقد تمّ تزويد الجهات المعنية بقائمة مُحدثة تتضمن أسماء الأردنيين هناك استعداداً لأي اتفاقٍ قد يتم بهذا الخصوص.