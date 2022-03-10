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الخميس، 10-03-2022 10:29 م

الخارجية لـ"الوكيل": السفارة الأردنية في موسكو تتابع أوضاع مواطن أردني ادعى تعرضه للتهديد في أرمينيا

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الوكيل الاخباري - قال مدير العمليات والناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول، إن الوزارة تتابع أوضاع أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في أرمينيا، كان قد تواصل مع السفارة الأردنية في موسكو.

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وأوضح أبو الفول لـ"الوكيل الاخباري" أن أحد المواطنين تواصل على رقم الواتساب الخاص بالسفارة الأردنية في موسكو، طالباً التواصل معه للضرورة، وتواصلت السفارة معه وأبلغها أنه يقيم في أرمينيا ويعمل بالتجارة، وأن مواقع الكترونية أرمينية أشارت إلى أنه من أذربيجان، لذلك خشي على نفسه.

 

وأضاف أنه نتيجة العلاقات المتوترة بين أرمينيا وأذربيجان شعر هذا المواطن على نفسه بالخوف، لذا طلب التواصل والحماية من السفارة الأردنية في موسكو.

 

وبين أن السفارة فور تلقيها ذلك البلاغ، عملت على التواصل معه ومع الجهات المختصة في أرمينيا ومتابعة قضيته لتأمين ما يحتاجه وحمايته قدر الإمكان من أي تهديد قد يواجهه إن وُجد ذلك التهديد، مؤكداً أن السفارة لا زالت تتابع حيثيات القضية مع القنوات الدبلوماسية.


 




 

 


 

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