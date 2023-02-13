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الإثنين، 13-02-2023 02:46 م

الخارجية: وفاة طفلة اردنية كانت تقيم في أنطاكيا برفقة والدتها جراء زلزال تركيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن وفاة طفلة أردنية جراء الزلزال الذي وقع في مدينة أنطاكيا التركية.

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وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم دفن الطفلة هناك بناء على رغبة ذويها.

 

وبينت انها تتابع ومن خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، والسفارة الأردنية في كل من دمشق وأنقرة، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية، جراء الزلازل الأخيرة.

 

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين المتواجدين في كل من سوريا وتركيا الاتصال لطلب المساعدة على الأرقام التالية:


- الخط الساخن للسفارة الأردنية في دمشق: (00963985425006)، (00963981501103)، (00963934780078)، (00963954455455)، (00963988530797).


- الخط الساخن للسفارة الأردنية في أنقرة: (00905353648518)،(00905384419586)، (00905417899641)،(00905012575198).


-  وحدة مركز العمليات: (00962795497777)، أو البريد الإلكتروني ([email protected]).


 




 

 


 

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