الخرابشة: دراسات تشير إلى وجود الذهب الخام جنوب الاردن

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن الدراسات الأولية بينت وجود كميات من الذهب الخام في مناطق وادي خشيبة وجبل مبرك، جنوبي الأردن.

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وبيّن الخرابشة، خلال لقاء صحفي حضره "الوكيل الإخباري" أنه لا بد من إكمال المسوحات في هذه المناطق قبل بدء التنقيب، موضحاً أن المؤشرات الأولية تدل على وجود كميات من الذهب.



واوضح، أن الوزارة سوف تستخدم أساليب متطورة في البحث والاستكشاف، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام طائرات الدرون للمساعدة بعملية المسوحات.



وأكد أنه سيتم إجراء المزيد من المسوحات في منطقة دبيديب قرب الديسي للتنقيب عن الليثيوم.

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