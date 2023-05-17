الخصاونة يوجه بضرورة إنجاز أعمال طريق بغداد الدَّولي بوقتها المحدَّد

الوكيل الاخباري - تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أعمال التَّوسعة والصِّيانة لطريق بغداد الدَّولي الواصل بين مدينة المفرق ومنطقة الصَّفاوي، والتي تُجرى ضمن سبعة مواقع بمسافة 19 كيلو متر مربَّع تقريباً، وبكُلفة تزيد على خمسة ملايين دينار.



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنجاز أعمال التَّوسعة والصِّيانة لطريق بغداد الدَّولي في وقتها المحدَّد ووفق أعلى المواصفات.



وأكد الخصاونة على ضرورة توفير الطُّرق البديلة والآمنة لجميع مقاطع طريق بغداد الدَّولي التي تخضع لأعمال التَّوسعة والصِّيانة، وخلال جميع مراحل العمل.

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