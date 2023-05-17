الأربعاء 17-05-2023
الوكيل الاخباري

الأمير الحسن يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية

وزير الاتصال الحكومي : الحكومة تعرض مؤشرات ومنجزات رؤية التحديث الاقتصادي

الملك يعزي بالفقيد الدكتور عارف البطاينة

وزير الخارجية السوري للصفدي: اللاجئون يجب أن يعودوا

الشوبكي : تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة الشهر المقبل

الأردن يستعد لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات

الخصاونة يوجه بضرورة إنجاز أعمال طريق بغداد الدَّولي بوقتها المحدَّد

وزير المالية: الحكومة وبعثة صندوق النقد توصلتا لاتفاق في المراجعة السادسة

الخصاونة يوعز بحفر آبار جديدة لتغذِّي محطَّة الزَّعتري

الملك يؤكد أهمية أن يكون تطوير "التوجيهي" جذريا

الأربعاء، 17-05-2023 05:09 م

الخصاونة يوجه بضرورة إنجاز أعمال طريق بغداد الدَّولي بوقتها المحدَّد

بشر-الخصاونة


الوكيل الاخباري - تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أعمال التَّوسعة والصِّيانة لطريق بغداد الدَّولي الواصل بين مدينة المفرق ومنطقة الصَّفاوي، والتي تُجرى ضمن سبعة مواقع بمسافة 19 كيلو متر مربَّع تقريباً، وبكُلفة تزيد على خمسة ملايين دينار.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنجاز أعمال التَّوسعة والصِّيانة لطريق بغداد الدَّولي في وقتها المحدَّد ووفق أعلى المواصفات.

وأكد الخصاونة على ضرورة توفير الطُّرق البديلة والآمنة لجميع مقاطع طريق بغداد الدَّولي التي تخضع لأعمال التَّوسعة والصِّيانة، وخلال جميع مراحل العمل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
33

الأمير الحسن يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية

مبنى رئاسة الوزراء

وزير الاتصال الحكومي : الحكومة تعرض مؤشرات ومنجزات رؤية التحديث الاقتصادي

5202310183313742472790

الملك يعزي بالفقيد الدكتور عارف البطاينة

w

وزير الخارجية السوري للصفدي: اللاجئون يجب أن يعودوا

محروقات

الشوبكي : تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة الشهر المقبل

520231015187178602629

الأردن يستعد لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تصدر جملة من القرارات اليوم الثلاثاء

الخصاونة ٢

إقرار نظام تشكيل لجان السَّلامة والصحة المهنية

1683563473483

وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره الهولندي

WhatsApp Image 2023-04-26 at 3.41.57 PM

الصفدي: على المجتمع الدولي تقديم المساعدة للدول المستضيفة للاجئين

WhatsApp Image 2023-05-07 at 10.29.22 AM

أبو السمن يفتتح طريق حمرة الصحن في البلقاء

w

الصفدي يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية رواندا