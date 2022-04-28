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الخميس، 28-04-2022 11:31 ص

الردايدة يتفقد مشروعي تأهيل بركة البيبسي والحديقة البيئية

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، أمس الأربعاء، خلال جولة ميدانية إلى لواء الرصيفة، سير العمل في مشروعي اعادة تأهيل بركة البيبسي والحديقة البيئية في اللواء.

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وتأتي الجولة في إطار سلسلة جولات ميدانية إلى محافظات المملكة كافة، حيث اطلع الوزير على سير العمل في مشروع إعادة تأهيل بركة البيبسي ومراحل الانجاز التي وصل إليها.


وذكر بيان عن الوزارة اليوم الخميس، ان الردايدة التقى على هامش الزيارة ممثلين عن أمانة عمان والمقاول المنفذ للمشروع، واستمع الى شرح مفصل عن سير العمل في مرحلة المشروع الاولى، والذي من المتوقع الانتهاء منها في نهاية النصف الأول من العام المقبل.


ويأتي المشروع ضمن جهود حكومية تهدف الى معالجة البيئة من المياه الراكدة والمتجمعة في البركة بصورة جذرية، وتهيئة الموقع لإنشاء متنزه بيئي متكامل.

 

وتفقد الردايدة خلال زيارته التي رافقه فيها مستشار الوزير للشؤون الفنية الدكتور جهاد السواعير وعدد من موظفي الوزارة، سير العمل في مشروع انشاء الحديقة البيئية في الرصيفة والمراحل التي تم إنجازها، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الجهود، للعمل على إنجاح هذا المشروع الوطني والحيوي لقاطني لواء الرصيفة وما حوله.


ولفت إلى أهمية البعد البيئي الشمولي الذي سيسعى المشروع إلى تحقيقه، من خلال تأمين العديد من المرافق التي يقتضي توافرها في هذه الحديقة البيئية، لتكون ملاذا صحيا آمنا يرتاده المواطنون بهدف التنزه والنشاط الرياضي، وتكون أنموذجا للحدائق البيئية لتطبيقه في مناطق أخرى من المملكة.

 




 

 


 

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