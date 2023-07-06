الزراعة تستكمل خدمات الرخص النباتية وأذونات تسليم المبيدات

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الزراعة اليوم الخميس استكمال خدمات الرخص النباتية وأذونات التسليم للمبيدات الزراعية الإلكترونية، ضمن التطور الرقمي الذي يسهل الحصول على الموافقات إلكترونيا.

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وبحسب بيان للوزارة، تأتي هذه الخدمات في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، ومحور تحديث الخدمات تلبية لاحتياجات القطاع الزراعي وتسهيل إجراءات التجار، وتبسيط وتسريع عمليات الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة للتجار في القطاع الزراعي.



وأشار البيان إلى أنه يمكن للتجار الآن تقديم طلباتهم للحصول على الرخص بسهولة ويسر عبر الإنترنت من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية للموافقات المسبقة للجمارك، حيث توفر الخدمة نماذج الطلب بعدة لغات، ما يسهل عملية التعامل والتواصل للتجار.



وبحسب البيان، تعمل هذه الخدمات الإلكترونية على تسريع وتيسير عمليات التجارة، ومساهمة خدمات الرخص في حماية المحاصيل الزراعية والبيئة من خلال فحص ومراقبة المنتجات النباتية والمبيدات الزراعية بشكل دقيق وفقًا للمعايير والمتطلبات الزراعية والبيئية، وبما يضمن سلامة المحاصيل وعدم تأثيرها على البيئة وصحة الإنسان.