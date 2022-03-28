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الإثنين، 28-03-2022 07:27 ص

الزراعة توافق على استيراد اللحوم من أوغندا و تنزانيا وتركيا

لحم


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال مساعد الأمين العام لشؤون التسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي إن الوزارة عملت على منح موافقات لاستيراد اللحوم من مناشئ جديدة قبيل شهر رمضان .

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وأضاف الصمادي اليوم الإثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم السماح بإستيراد لحم الخراف من 6 مناشئ جديدة منها (أوغندا ، تنزانيا ، باكستان ) .


أما المناشئ الجديدة التي تم السماح استيراد لحوم العجول هي (جيبوتي، جورجيا ،تركيا ) وفقاً للصمادي .


ونوه أن الوزارة عملت على زيادة المناشئ لمنح التجار فرصة استيراد اللحوم من مناشئ مختلفة وبأسعار مناسبة بالإضافة إلى زيادة كميات اللحوم الواردة إلى الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.


 




 

 


 

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