الزراعة توافق على استيراد اللحوم من أوغندا و تنزانيا وتركيا

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مساعد الأمين العام لشؤون التسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي إن الوزارة عملت على منح موافقات لاستيراد اللحوم من مناشئ جديدة قبيل شهر رمضان .

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وأضاف الصمادي اليوم الإثنين في حديث لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم السماح بإستيراد لحم الخراف من 6 مناشئ جديدة منها (أوغندا ، تنزانيا ، باكستان ) .



أما المناشئ الجديدة التي تم السماح استيراد لحوم العجول هي (جيبوتي، جورجيا ،تركيا ) وفقاً للصمادي .



ونوه أن الوزارة عملت على زيادة المناشئ لمنح التجار فرصة استيراد اللحوم من مناشئ مختلفة وبأسعار مناسبة بالإضافة إلى زيادة كميات اللحوم الواردة إلى الأسواق خلال شهر رمضان المبارك.

