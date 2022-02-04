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الجمعة، 04-02-2022 03:34 م

السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات من الاردن

كبتاغون


الوكيل الاخباري - تمكّنت الجهات السعودية المختصة من إحباط 5 محاولات لتهريب أكثر من 1.4 مليون حبة كبتاغون.اضافة اعلان


وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إن تلك المواد المخدرة قد عُثر عليها مخبأة في عدد من الشاحنات والمركبات القادمة إلى المملكة، عبر منفذ الحديثة البري مع الأردن.

وأشارت الهيئة إلى أنه خلال خضوع عدد من الشاحنات والمركبات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأةً بطرق مختلفة، حيث كشفت الهيئة عن أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها في جمارك الحديثة، عُثر على 774,418 حبة، كانت مُخبأةً في تجويف أرضية إحدى المركبات من نوع "خصوصي" وفي خزان الوقود الخاص بالمركبة.

وأضافت أنه في المحاولة الثانية التي تم إحباطها، عُثر على 272,093 حبة، كانت مُخبأة في أماكن متفرقة بإحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ، وبنفس طريقة التهريب السابقة تم إحباط محاولة ثالثة لتهريب 269,767 حبة كبتاجون في شاحنة أخرى.

ولفتت الهيئة إلى أنه جرى إحباط محاولة رابعة في منفذ الحديثة أيضًا، حيث تم فيها إخفاء 134,884 حبة كبتاغون في أرضية إحدى الشاحنات القادمة، كما تمكّن المنفذ من إحباط محاولة خامسة لتهريب 40,697 حبة وذلك بعد إخفائها في جهاز التبريد الخاص بناقل الحركة لإحدى الشاحنات.

ونبهت إلى أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على مستقبليها داخل المملكة وعددهم شخصان.

 




 

 


 

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