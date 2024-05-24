الجمعة 24-05-2024
الوكيل الاخباري
 

وفاة الطفل غرقاً في البحر الميت

مدير الأمن العام يفتتح البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية

حادث سير على اشارة الجامعة الاردنية - صورة

حريق كبير بعبدون الدفاع المدني يحول دون وقوع كارثة

"التعاون الخليجي" يرحب بقرار محكمة العدل الدولية

السفير الكويتي: تاريخ الاردن زاخر بالمجد والعطاء

احتفالان في عمان والزرقاء بالمناسبات الوطنية

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة

6 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

الجامعة العربية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم على رفح

الجمعة، 24-05-2024 09:14 م

السفير الكويتي: تاريخ الاردن زاخر بالمجد والعطاء

1716570281234


الوكيل الاخباري - هنأ سفير دولة الكويت لدى المملكة حمد المري، الأردن قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ78 التي تصادف يوم غد السبت.

اضافة اعلان


وأعرب المري في تصريح صحفي اليوم، عن تمنياته لجلالة الملك عبدلله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدلله الثاني، ولي العهد، والشعب الأردني بمزيد من التقدم والإنجاز للمملكة وأن يحفظها الله واحة أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

وفاة الطفل غرقاً في البحر الميت

93d3c39c-a06d-4a89-92b1-76068c9080b6

مدير الأمن العام يفتتح البطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية

520241410046944124244

حادث سير على اشارة الجامعة الاردنية - صورة

520241214632603206001

حريق كبير بعبدون الدفاع المدني يحول دون وقوع كارثة

1716573865259

احتفالان في عمان والزرقاء بالمناسبات الوطنية

1716573876885

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة

أخبار متعلقة
1716573865259

احتفالان في عمان والزرقاء بالمناسبات الوطنية

6a5bfbcb-1824-48e9-b717-73722204f2a7

التعليم العالي تعقد ورش بآليات القبول في الجامعات الأردنية لأبناء الجالية في الكويت

وزارة الخارجية

لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات البرازيل

1714996177278

مديريات تربية الجامعة وماركا وعمان تتقدم في منافسات الدورة الرياضية 22 للمدارس

WhatsApp Image 2024-05-04 at 2.29.37 PM

الكهرباء الأردنية تفتتح مركزا جديدا لخدماتها في مجمع رغدان

ك

هام للأردنيين الباحثين عن فرص عمل بالكويت