السفير الكويتي: تاريخ الاردن زاخر بالمجد والعطاء

الوكيل الاخباري - هنأ سفير دولة الكويت لدى المملكة حمد المري، الأردن قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ78 التي تصادف يوم غد السبت.

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وأعرب المري في تصريح صحفي اليوم، عن تمنياته لجلالة الملك عبدلله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدلله الثاني، ولي العهد، والشعب الأردني بمزيد من التقدم والإنجاز للمملكة وأن يحفظها الله واحة أمن وأمان في ظل القيادة الحكيمة.