السقاف: الاستثمارات السويدية في الاردن وفرت اكثر من 1000 وظيفة

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف على متانة العلاقات الاقتصادية الأردنية السويدية، والتي تمثلت في العديد من الاستثمارات السويدية في الأردن تركزت في قطاعات الصناعة والبتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والقطاع اللوجستي.

اضافة اعلان



وجاء ذلك خلال كلمتها في حفل إطلاق المنتدى الأردني السويدي للتجارة والاستثمار، والذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وتم برعاية جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد.



وقالت ان الاستثمارات السويدية في الاردن ساهمت في خلق العديد من الوظائف للشباب والشابات الأردنيون، تجاوزت ألف وظيفة 40% منها للنساء، داعية الشركات السويدية الى زيادة حجم استثماراتها في الأردن، نظراً للفرص والمزايا الاستثمارية ذات التنافسية العالية في المملكة.



وبينت أن المصدر الأكثر أهمية لقوة الأردن ومنعته هو الأمن والاستقرار الذي نحظى به بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، إضافة إلى الموارد البشرية الشابة والمؤهلة ودورها الكبير في ريادة الأعمال وتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني.







