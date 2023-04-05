السوق المركزي .. ارتفاع طفيف على سعر البطاطا والباذنجان

الوكيل الإخباري - ارتفع سعر البطاطا والباذنجان بشكل طفيف اليوم الأربعاء في السوق المركزي .



بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2771.913 طن، توزعت على 1892.770 طن خضار، 685.317 طن فواكه، و 193.826 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 419.944 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 25 إلى 50 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 35 إلى 50 قرش، الليمون من 60 إلى 100 ، زهرة من 20 إلى 35 قرشاً، فلفل حار من 80 إلى 110 قرشاً ، الكوسا من 35 إلى 50 قرشاً



وتاليا أسعار الجملة اليوم الأربعاء :

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