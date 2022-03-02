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الأربعاء، 02-03-2022 12:34 م

السير تذكر السائقين بمخالفة المسير بعكس الاتجاه

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الوكيل الإخباري - حذرت إدارة السير من خطورة مخالفة المسير بعكس اتجاه السير، مذكرة بعقوبة هذه المخالفة.اضافة اعلان


وقالت إن سائق المركبة الذي يسير بعكس اتجاه السير تفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد عن (100) دينار، كما يتم الاحتراز على رخصة السوق لحين تسديد المخالفة.

وبينت أن من يتركب هذه المخالفة في شارع مفصول بجزيرة وسطية يُعاقب بالحبس مدة لا تقل على أسبوع ولا تزيد على شهر أو غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كما أنه يتم ضبط رخصة السوق وتحرير المخالفة بحق السائق وإعطاءه إشعارا لمدة أسبوع.

 




 

 


 

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