الشواربة يطلق مشروع زراعة الأسطح الخضراء

الوكيل الاخباري - أطلق رئيس لجنة أمانة عمان الدكتور يوسف الشواربة، السبت، من حديقة شهداء عمان، مشروع الأسطح الخضراء.

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وأكد الشواربة أن أمانة عمان تسعى دوماً لزيادة المسطحات الخضراء في المدينة بما يخدم ويحقق تحسين بيئة المدينة والحد من آثار التغير المناخي، معرباً عن شكره لفريق العمل من امانة عمان والشركاء لجهودهم في إنجاح المشروع الذي يقام على أفكار ونماذج تتناسب مع قدرات وامكانيات المواطن.

‏ويعد مشروع زراعة الأسطح العامة وسيلة لإعادة تصور اشكال الغطاء الأخضر والمساحات الحضرية العامة في مدينة عمان، وهو نموذج تشاركي لتقديم مساحة تعيد التواصل مع الطبيعة، وفرصة لإعادة دراسة الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تصبح جزءا من مدينة عمان.

ويهدف المشروع حسب المشرفة عليه المهندسة سوزان هناندة إلى زيادة المساحات الخضراء التي من شأنها الحد من الآثار السلبية للتغير المناخي والتقليل من الاحتباس الحراري، والحد من الضوضاء والتلوث، والتركيز على أهمية دراسة مثل هذه المشاريع دراسة وافية قبل تنفيذها من جميع جوانبها بما فيها التصميم حتى لا تؤثر سلبا على جمالية المدينة.

من جانبها كشفت نائب مدير المدينة لشؤون الصحة والزراعة الدكتورة ميرفت مهيرات عن افتتاح مسار مخصص لممارسة هواية المشي السبت، في شارع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني "كوريدور عبدون"، وقامت الأمانة حسب مدير الزراعة المهندس معين زريقات بإنجاز وتأهيل ثلاثة ملاعب احياء خماسية في مناطق، مرج الحمام وجبل النصر وحي القيسية.



ويأتي اطلاق المشروع بالتزامن مع البرنامج الاحتفالي للأمانة بمناسبة يوم المدينة الذي صادف في الثالث من آذار الماضي. وحضر حفل الاطلاق مدير المدينة المهندس احمد الملكاوي ونوابه، وعدد من المدراء التنفيذيين، فيما تم المشروع بالشراكة مع جمعية هيلب "المساعدة من اجل مساعدة الذات" و الشركة الماسية للزراعة الذكية واستديو التصميم "نملية" واورجانيكا للأسمدة العضوية وشركة الأجيال لإعادة تدوير النفايات الصلبة.