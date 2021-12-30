الصحة تفتتح مركز صحي معان الشامل بتكلفة مليون دينار - صور

الوكيل الاخباري - افتتح أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور رائد الشبول، الخميس، مركز صحي معان الشامل الذي بلغت تكلفة إنشائه وتجهيزه مليون دينار.

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وقال الشبول، إن "إنشاء وافتتاح المركز جاء تزامنا مع احتفالات الوطن بمئوية الدولة الأردنية، ما شكل دافعا للمضي قدما في التوسع والتحديث للبنى التحتية، وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ضمن الإمكانات المتاحة في كثير من المواقع".



وأشار خلال الافتتاح الذي حضره مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة معان الدكتور امجد أبو درويش ومدير مديرية التمريض في وزارة الصحة الدكتور نضال النسور، أن "المركز الجديد جرى تجهيزه بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية ضمن مستوى متقدم يُدار من خلال كوادر طبية وتمريضية ذات خبرة وكفاءة عالية".



وقال إن وزارة الصحة "تبذل جهدها لتطوير المنظومة الصحية التابعة لها في مختلف محافظات المملكة، من خلال التوسع في تحسين البنى التحتية للمراكز الصحية والمستشفيات وجميع المرافق الطبية، وتوفير ما يلزم من إمكانات طبية وغير طبية، للحفاظ على ديمومة واستمرار تقديم الخدمات الصحية".



وسيشكل افتتاح مركز صحي معان الشامل، وفق الشبول، "إنجازا نوعيا في تخفيف العبء والجهد والوقت عن المراجعين، لتوفيره كامل الخدمات الطبية والعلاجية على حد سواء، كما سيخفف الضغط الحاصل في العيادات الخارجية في مستشفى معان الحكومي وبعض المواقع الصحية المنتشرة في المحافظة".



وأوضح أن التوسع في المشاريع الصحية في محافظة معان وجميع محافظات المملكة، "متواصل ضمن الخطة الشمولية التي وضعتها الوزارة، للنهوض بمستوى خدمات هذا القطاع وتطويرها، رغم شح الموارد والإمكانات والظروف الاقتصادية الصعبة، ولا سيما في ظل جائحة كورونا"، مؤكدا المضي بـ "الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة حفاظا على صحة وسلامة الإنسان من خطر هذا الوباء".



وتفقد الشبول المستشفى الميداني في معان، واطلع على مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها للمراجعين، واستمع من مدير المستشفى حسين كريشان إلى شرح تفصيلي عن مستوى توفر الإمكانات الطبية والمستلزمات، وإجراءات الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.



ومن جانب اخر تفقد الدكتور الشبول واقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء في مستشفى العقبة الميداني، بحضور مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة الدكتور عدنان عباس ومدير المستشفى الدكتور كمال الحوراني، وقدم الدكتور الحوراني عرضا عن واقع المستشفى والإجراءات الطبية المقدمة ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة، كما طالب في توفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضى والكوادر الطبية على حد سواء.



وتفقد الشبول الإجراءات المتبعة لدخول المرضى ضمن البروتوكول الصحي، والمخزون الدوائي في المستشفى في الصيدلية وكذلك جاهزية الكوادر الصحية لتقديم افضل المستويات.



كما استمع الشبول الى مطالب المستشفى المتمثلة في تزويده ببعض الاختصاصات الطبية اللازمة في المستشفى ومديرية الشؤون الصحية في بعض المراكز الصحية التابعة لها لاسيما اختصاص التقويم وجراحة الفكين وفنيي الاسنان في محافظة العقبة، حيث وعد الدكتور الشبول بالسعي لتوفيرها ضمن الإمكانات المتاحة، مبديا ارتياحه لواقع الخدمات المقدمة بالمستوى المطلوب، لاسيما في مختلف المواقع الصحية في محافظة العقبة.







