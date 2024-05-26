الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى بروكسل اليوم

الوكيل الإخباري - يبدأ، اليوم الأحد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين زيارة عمل إلى بروكسل، يشارك خلالها في:

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- اجتماع الشركاء الدوليين حول فلسطين، والذي ترأسه النرويج بصفتها رئيس لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني ‪AHLC‬، ويستضيفه الاتحاد الأوروبي.



- اجتماع بشأن الجهود المبذولة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سياق المتابعة للاجتماع الذي عقد في الرياض على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.



- اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بشأن الوضع في الشرق الأوسط.



- مؤتمر بروكسل لدعم سوريا والمنطقة.



كما سيعقد الصفدي سلسلة من اللقاءات مع نظرائه والمسؤولين الدوليين المشاركين في أعمال الاجتماع.