تعرّف على عدد المدارس والشعب والطلبة والمعلمين في الأردن حتى نهاية 2021

الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الرسمية، أن متوسط عدد طلبة المدارس في كل شعبة بالمملكة خلال العام الدراسي ( 2020/2021 ) وصل الى 25.4 طالب لكل شعبة.

اضافة اعلان



واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن متوسط عدد الطلبة لكل معلم وصل الى 16.7 طالب، والنسبة المئوية لعدد طالبات المدارس من مجموع الطلبة ( 49.4 %) والنسبة المئوية لعدد معلمات المدارس من مجموع الهيئة التدريسية (69.5%).



كما أوضحت الأرقام أن النسبة المئوية لعدد الطلبة في المراحل الاساسية والثانوية من مجموع السكان وصلت إلى (32.3%) .



وقالت الارقام أنه يوجد في الأردن 1465 مدرسة للذكور، و447 مدرسة للإناث، و 2055 مدرسة مختلطة.



وأشارت إلى أنه يوجد 19598 شعبة للذكور، 22602 شعبة للإناث و 13419 شعبة مختلطة.



وبينت أنه قد شكل عدد الطلبة في المدارس الحكومية ما نسبته (55.7%) من مجموع الطلبة، فيما وصلت نسبة الطلبة في المدارس الخاصة (41.3%) وفي وكالة الغوث (2.4%) وفي المدارس الحكومية الاخرى (0.7%).

