الأربعاء 30-03-2022
الوكيل الاخباري

جمعية الفلك الأردنية : يصعب رؤية هلال رمضان يوم الجمعة

الأراضي والمساحة: لا تمديد لإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار

مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح وحدة التصلب اللويحي

ندوة حول الإصلاح السياسي وتمكين الشباب في جامعة آل البيت

وفد روماني يطلع على مشاريع المركز الوطني للبحوث الزراعية

المستشفى الميداني الأردني بغزة يستقبل مستشار عباس

فتح باب التسجيل للحج إلكترونيا خلال أيام

المباشرة بأعمال الصيانة لمسجد السلط الكبير

مجلس بلدي عجلون يعقد أولى جلساته

الحكومة تعلن عن عيدية لكل أسرة في صندوق الزكاة قبيل العيد

الأربعاء، 30-03-2022 04:23 م

تعرّف على عدد المدارس والشعب والطلبة والمعلمين في الأردن حتى نهاية 2021

32022308589525759053


الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الرسمية، أن متوسط عدد طلبة المدارس في كل شعبة بالمملكة خلال العام الدراسي ( 2020/2021 ) وصل الى 25.4 طالب لكل شعبة.

اضافة اعلان


واوضحت الارقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن متوسط عدد الطلبة لكل معلم وصل الى 16.7 طالب، والنسبة المئوية لعدد طالبات المدارس من مجموع الطلبة ( 49.4 %) والنسبة المئوية لعدد معلمات المدارس من مجموع الهيئة التدريسية (69.5%). 


كما أوضحت الأرقام أن النسبة المئوية لعدد الطلبة في المراحل الاساسية والثانوية من مجموع السكان وصلت إلى (32.3%) .


وقالت الارقام أنه يوجد في الأردن 1465 مدرسة للذكور، و447 مدرسة للإناث، و 2055 مدرسة مختلطة.


وأشارت إلى أنه يوجد 19598 شعبة للذكور، 22602 شعبة للإناث و 13419 شعبة مختلطة. 


وبينت أنه قد شكل عدد الطلبة في المدارس الحكومية ما نسبته (55.7%) من مجموع الطلبة، فيما وصلت نسبة الطلبة في المدارس الخاصة (41.3%) وفي وكالة الغوث (2.4%) وفي المدارس الحكومية الاخرى (0.7%). 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
320223015431541935955

جمعية الفلك الأردنية : يصعب رؤية هلال رمضان يوم الجمعة

32022109570170657780

الأراضي والمساحة: لا تمديد لإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار

320222120831343463715

مدير عام الخدمات الطبية الملكية يفتتح وحدة التصلب اللويحي

999

ندوة حول الإصلاح السياسي وتمكين الشباب في جامعة آل البيت

fff

وفد روماني يطلع على مشاريع المركز الوطني للبحوث الزراعية

1

المستشفى الميداني الأردني بغزة يستقبل مستشار عباس

أخبار متعلقة
وزارة الخارجية

الخارجية: 50 أردنياً مع عائلاتهم قرروا التريث قبل مغادرة أوكرانيا

622b8436c027b

سلطة المياه تنفذ 68 حفيرة جديدة في مختلف مناطق المملكة

0-13-1736x1157-2

الخطيب: المتشدّقون بالمظاهر صدعوا رؤوسنا عند إعلان المنح والقروض ثم تحدثوا عن الطقس والطبخ بعد التوجيه الملكي

image (1)

64 أردنيا غادروا أوكرانيا الى بولندا يصلون عمان الاثنين

61cc3da03272b

مستثمرو قطاع الإسكان يطالبون بحل الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية