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الأربعاء، 14-06-2023 12:46 م

الضمان: 2 مليون مُسجل في الخدمات الإلكترونية حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي

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الوكيل الإخباري - كشفت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاع عدد الحسابات المسجلة على موقعها الإلكتروني حتى نهاية الثلث الأول من العام الحالي إلى مليون و (998) ألف حساب، من ضمنها مليون و (903739) حساب للأفراد، و(94261) حساب لمنشآت.

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ودعت المؤسسة في بيان لها، كافة مشتركيها إلى متابعة أوضاعهم في الضمان الاجتماعي من خلال الدخول لحساباتهم الإلكترونية على موقعها www.ssc.gov.jo أو تطبيقها على الهاتف الذكي بشكل مستمر للتأكد من شمولهم بالضمان الاجتماعي من خلال جهة عملهم، والتحقق من صحة رواتبهم المشمولين عليها في الضمان، أو لغايات الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المؤسسة للمؤمن عليهم والأفراد والمتقاعدين والمنشآت.


وأشارت المؤسسة إلى أنه في حال واجه المؤمن عليه أي مشكلة عند التسجيل في موقعها أو عدم قدرته على التعامل مع الخدمات الإلكترونية الاتصال على الرقم (117117) أو مراجعة أقرب فرع للضمان الاجتماعي.

 




 

 


 

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