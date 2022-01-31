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الإثنين، 31-01-2022 02:32 م

الطاقة: دراسة لتحويل شبكات الكهرباء إلى ذكية

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن هناك محددات فنية تمنع تمديد الكهرباء للمواطنين عبر الكابلات الأرضية.

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وقال الخرابشة خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، إن طبيعة بعض المناطق قد تقف عائقا أمام الكابلات الأرضية، مضيفا أنه سيتم تمديدها في المناطق التي تسمح بذلك.

 

وأوضح أن هناك دراسة لتطوير الشبكات الكهربائية سواء أكانت شبكات نقل أو توزيع إلى شبكات ذكية بالتعاون مع الجانب الألماني.

 

وتابع الخرابشة أن تحويلها إلى شبكة ذكية يسهل عملية اكتشاف الأخطاء وتحديد أماكن الأعطال عليها، متوقعا الانتهاء منها في منتصف عام 2022 وبتمويل من شركات الكهرباء.

 

وأشار الوزير إلى أن الاستجابة والتخطيط من شركات الكهرباء خلال المنخفض كانت جيدة ولكن هناك مجال للتحسين والتطوير.

 




 

 


 

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