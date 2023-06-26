العقبة الاقتصادية الخاصة: عقوبات بحق من يلقي النفايات بالبحر

الوكيل الإخباري - أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أن كل من يلقي النفايات بالبحر أو على الشواطىء يعرض نفسه للمسائلة القانونية، مشيراً إلى إستمرار حملات النظافة التي تقوم بها السلطة بالتعاون مع شركائها من القطاع البحري والبيئي التي تهدف إلى المحافظة على شواطىء العقبة لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك.

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وبين أنه ستقوم السلطة بإرسال رسائل نصية وتوزيع منشورات توعوية لزوار المدينة حول أضرار النفايات على البيئة البحرية وتذكير الزوار بالخطورة البيئية على الأحياء البحرية والمرجان.



وأضاف أن إلقاء النفايات على الشواطئ سيخضع المخالفين للمسائلة القانونية حسب قانون حماية البيئة البحرية.



وكانت سلطة العقبة أطلقت حملة لتنظيف جوف البحر وتستمر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بهدف إيصال رسالة توعية لكافة الزائرين أضرار النفايات على البيئة البحرية وتذكير الزوار بالخطورة البيئية على الأحياء البحرية والمرجان وإن إلقاء النفايات على الشواطئ سيخضع المخالفين للمسائلة القانونية حسب قانون حماية البيئة البحرية.