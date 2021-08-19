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الخميس، 19-08-2021 10:22 ص

العلي: حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية

مها العي


الوكيل الإخباري - أشارت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها العلي الى أهمية قرار مجلس الوزراء بتعديل حصر المشتريات الحكومية بالمنتجات المحلية وإضافة قائمة سلع جديدة الى القائمة التي تستفيد من القرار وذلك لجهة دعم الصناعة المحلية وزيادة حصتها في السوق المحلي.

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وقالت العلي إن القرار يعكس اهتمام الحكومة وحرصها على دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وزيادة حصته من السوق المحلي حيث تم و بموجب القرار المعدل إضافة قائمة جديدة من المنتجات المحلية وذلك بعد التشاور مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية المعنية.


وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا تعديل قراره الخاص بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعات المحلية وذلك في حال وجود 3 منتجين محليين على الأقل وشريطة أن يحقق المنتج تعريف المنشأ الأردني وأن يكون حاصلاً على شهادة مطابقة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأن تكون المشتريات مطابقة لمواصفات وشروط الشراء الواردة في طلبات المشتريات الحكومية.


وأكد مجلس الوزراء على كافة الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد والالتزام بهذا القرار لحين صدور قرار جديد بإلغائه أو تعديله.
ووفقاً للقرار يتم تكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على هذا القرار ومتابعة تطبيقه لدى كافة الجهات المذكورة في البند الثالث أعلاه، وإصدار تقارير دورية حول ذلك.


ويهدف هذا القرار للمساهمة في السياسات الحكومية الرامية لدعم المنتجات المحلية وحمايتها سعياً للنهوض بالصناعات المحلية كماً وكيفاً.


وتشمل القائمة الإضافية ما يلي:


• مصنوعات إسفنجية
• كفرات وأغطية منجدة بجميع القياسات
• واقيات الفرشات بجميع القياسات


• بشاكير ومناشف
• برادي
• بياضات أسِرة


• مخدات و وجوه مخدات والحرامات واللحف
• تي شيرت بأكمام طويلة وقصيرة
• الجوارب
• الألبسة الداخلية


• صهاريج نقل المياه والوقود والمواد الكيماوية وصهاريج خدمات النضح والدفع بكافة أحجامها الثابتة على الشاصي والمجرورة بالتريلة .
• القلابات الثابتة والمجرورة وسطحات الشحن المدعمة بالكرينو والتريلات بكافة أحجامها والونشات


• هياكل المركبات المختلفة
• سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف والإنقاذ والعيادات والمختبرات والمشاغل والمستشفيات وبنوك الدم المتنقلة بكافة تجهيزاتها وأشكالها المختلفة
• السيارات المبردة كبيرة الحجم
• صوبات وكيزرات وأفران الغاز


• مراوح التهوية والشفط
• أجهزة قياس مستوى السوائل في الخزان
• الخزانات والبراميل البلاستيكية
• مفاتيح وأباريز


• أحجار نصب وبناء ورخام وجرانيت
• أنابيب بلاستيكية إنشائية (شبكات مياه البنية التحتية، شبكات الصرف الصحي والاتصالات، تمديدات التدفئة ومياه الشرب، شبكات المياه الباردة والساخنة، شبكات الكهرباء) ومستلزماتها


• مواد تشطيبات البناء
• مواد لاصقة (غراء) P.V.A لصناعة الأخشاب ومواد لاصقة (أجو، بولي، يوريثان، رش)
• سيليكون للزجاج و الألمونيوم
• أنظمة تحميل مجاري الكابلات الكهربائية


 




 

 


 

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