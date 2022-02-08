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الثلاثاء، 08-02-2022 04:46 م

القطارنة والكعبي يبحثان دعم الرياديين الشباب

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الوكيل الإخباري - التقى أمين عام وزارة الاستثمار/ المفوض العام الأردني في اكسبو ٢٠٢٠ دبي زاهر القطارنة، وزير الثقافة والشباب الإماراتي نورة بنت محمد الكعبي / المفوض العام للجناح الإماراتي في اكسبو دبي.

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وتباحث الطرفان في اللقاء الذي عُقدَ في مبنى وزارة الثقافة والشباب في دبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصاً في مجال دعم الرياديين الشباب، إضافةً لتنسيق التعاون المشترك وتنظيم الفعاليات المشتركة بين الجناح الأردني والجناح الإماراتي في اكسبو دبي خلال الفترة القادمة.


وعَبّرَ القطارنة عن شكره باسم الحكومة الأردنية والجناح الأردني المشارك في اكسبو على الدعم المتواصل الذي تُقدّمه الحكومة الإماراتية وإدارة إكسبو دبي في سبيل إنجاح هذا الحدث العالمي خصوصاً في ظل المشاركة العالمية الواسعة.


حضر اللقاء نائب المفوض العام الأردني في اكسبو دبي المستشار الاقتصادي في القنصلية الأردنية بدبي نادر السحيم.

 




 

 


 

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