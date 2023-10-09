الكرك: مزارعون يطالبون بصيانة قنوات ومجاري مياه بوادي ابن حماد

الوكيل الإخباري - طالب عدد من المواطنين والمزارعين في منطقة وادي ابن حماد الجهات المعنية بصيانة القنوات والمجاري المائية الموصلة إلى بيوتهم ومزارعهم وصولا إلى التقليل من نسبة فاقد المياه.

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وأوضحوا أن منطقة وادي ابن حماد تعد من المناطق المنتجة لمختلف المحاصيل الحقلية حيث يكثر فيها زراعة الحمضيات والخضراوات وأشجار الزيتون والجوافة والبيوت البلاستيكية الكبيرة بسبب طبيعة التربة وكثرة ينابيع المياه.



وقال المواطن منور الهنداوي إن القنوات المائية الحالية تعاني من عيوب كثيرة وتحتاج إلى إعداد منظومة متكاملة لصيانة المجاري المائية ضد نمو الحشائش المائية والطحالب.



فيما أشار المزارع غالب المعايطة إلى ضرورة اقتراح أساليب علمية من قبل الجهات المعنية لصيانة المجاري المائية ودراسة تأثير التغيرات المناخية في المنطقة وتقييم ومتابعة أساليب الصيانة المختلفة وإزالة الحشائش المائية والترسيبات من المجاري المائية.



وقال المزارع محمود الطنشات إن إعادة تأهيل القنوات المائية يساهم في تقليل الاختناقات في المجاري المائية ويضمن وصول المياه إلى مواقعها.



وأشار المزارع عايد المعايطة إلى وضع نظام محكم لتصميم المجاري المائية والمصارف وتقييم كفاءتها وتقديم الحلول الفنية المناسبة لرفع كفاءتها.



وقال عضو منطقة بتير عقاب المعايطة إن كثرة القنوات والعيون المائية بالمنطقة تضفي عليها طابعا جماليا وطبيعيا ومن هذه العيون عين المغيسل والفوار والفارعة وجبيبة وعين جنة وعين عذبة وسنان والصفصافة، بالإضافة إلى شلالات المياه وأشهرها شلال "هورا".



بدوره، قال رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة إن المجلس يعطي أولوية لقطاع المياه، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مبلغ 20 ألف دينار من موازنة المجلس عام 2023 لإصلاح القنوات المائية.