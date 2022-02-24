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الخميس، 24-02-2022 12:27 م

الكسبي يزور مشروع براحة الجنوب في قطر

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الوكيل الإخباري - زار وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، اليوم الخميس، على هامش زيارته لدولة قطر، مشروع براحة الجنوب بمنطقة الوكرة والذي يعد مدينة سكنية متكاملة الخدمات لفئة العمال.اضافة اعلان


واستمع الكسبي من القائمين على المشروع إلى إيجاز مفصل حول الأعمال في المشروع والذي يتكون من 1400 وحدة سكنية تتسع لـ 76 ألف شخص، فيما شملت مراحل التشييد التي يجري تنفيذها والخدمات والمرافق في المشروع واستخدام أكثر من أسلوب لإنشاء الأبنية الحديثة والتي تمتاز بتوفير التكلفة والوقت والجهد وذات جودة عالية.

وأبدى إعجابه بالتطور الهندسي في إنشاء المشروع والأساليب الهندسية المتبعة في تشييده، متطلعًا لتعزيز آفاق التعاون مع الأشقاء القطريين في مجال الإسكان، وتبادل الخبرات في مجال المشاريع الإسكانية الحديثة والمتطورة والتي يتم انشاؤها في قطر لنقلها إلى الأردن.

ورافق الكسبي خلال الزيارة وفد من وزارة البلدية القطرية والقائمين على المشروع وممثلين عن قطاع الإسكان والانشاء في قطر.


 




 

 


 

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