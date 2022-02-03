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الخميس، 03-02-2022 01:16 م

لغايات التوظيف .. منصتان لاستقطاب الخبرات الأردنية لقطر - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الاردن.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير العمل نايف استيتية والسفير القطري في عمان الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني على العلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتي تستمد زخمها من العلاقة الاخوية والمميزة بين جلالة الملك عبدالله الثاني واخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر.


ولفت الخصاونة الى الزيارة المهمة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى دولة قطر في تشرين الاول الماضي وزيارة سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الى الدوحة أخيرا في اطار الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.


كما اكد رئيس الوزراء حرص الاردن على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع دولة قطر الشقيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى زيادة فرص التشغيل للأردنيين في دولة قطر.

 

وطلب رئيس الوزراء نقل تحياته الى القيادة القطرية ورئيس مجلس الوزراء وتمنياته لدولة قطر الشقيقة بالتوفيق والنجاح في استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تقام هذا العام.


من جهته، اكد وزير العمل القطري الحرص على تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين في هذا المجال، لافتا الى انه سيتم ربط منصة “قطر” مع منصة “سجل” في الاردن بهدف استقطاب الخبرات الاردنية لسوق العمل القطرية.


كما اكد رغبة الجانب القطري في الاستفادة من الخبرات والتجارب الاردنية في مجالات العمل والعمال والصحة والسلامة المهنية ومعايير الاعتماد للمهن الفنية.


وثمن وزير العمل القطري الرعاية والاهتمام التي يحظى بها الطلبة القطريون الدارسون في الجامعات والمؤسسات التعليمية في الاردن.


ويضم الوفد المرافق لوزير العمل القطري، وكيل وزارة العمل القطرية محمد حسن العبيدلي وعدد من المسؤولين في وزارة العمل القطرية.

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