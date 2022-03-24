اللواء الحنيطي يستقبل عدداً من الوفود العسكرية والرسمية

الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الخميس، على هامش اجتماعات العقبة (Aqaba Process)، رئيس وزراء تنزانيا قاسم ماجاليوا.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع رئيس وزراء تنزانيا، أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية الهادفة إلى تطوير وتأهيل القوى البشرية لدى الطرفين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



وفي سياق متصل، استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اليوم الخميس، على هامش اجتماعات العقبة (Aqaba Process)، قائد العلميات الخاصة الأميركية الفريق أول ريتشارد كلارك والوفد المرافق.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الفريق أول كلارك، أوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في البلدين الصديقين.

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