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الثلاثاء، 21-03-2023 09:09 ص

المجلس الثقافي البريطاني ينظم حوار السياسات حول وجهات نظر الأردن-المملكة المتحدة

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الوكيل الإخباري-  نظم المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حوار السياسات حول وجهتي نظر الأردن-المملكة المتحدة "تحويل ممارسات التعلم والتعليم في مؤسسات التعليم العالي “، حيث شارك في الحوار عدد من رؤساء الجامعات الأردنية ونوابهم، ومندوبين عن الجامعات وقطاع التعليم العالي في الأردن.

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وتأتي هذه الفعالية ضمن مشروع "شراكات نحو العالمية" وهو أحد مشاريع المجلس الثقافي البريطاني  في الأردن،  ويركز على التعليم العالي و دعم أولويات التعليم العالي في الأردن.


وفي افتتاح الفعالية أكد الدكتور الدبعي على أهمية هذا الحوار من وجهة نظر الأردن والمملكة المتحدة في إحداث ممارسات علمية وملموسة في مؤسسات التعليم العالي، وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المجتمعية، كما استعرض  الدور الهام الذي قام به الأردن من تطوير وتحديث للسياسات والاستراتيجيات التي من شأنها رفع جودة مخرجات التعليم العالي، وزيادة فعالية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار.


وبدورها عبرت نائب السفيرة البريطانية في عمان السيدة هيلين فيزي عن أهمية الشراكات بين المملكة المتحدة والأردن بما يخص تطوير قطاع التعليم العالي، ودور المجلس الثقافي البريطاني في دعم استراتيجيات و أولويات التعليم العالي في الأردن من خلال مشاريعه وشراكاته مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وربط قطاع التعليم العالي في الأردن مع قطاع التعليم العالي في بريطانيا. 


 وقد تضمنت الفعالية حلقة نقاش جمعت متحدثين من الأردن والمملكة المتحدة تحدثوا خلالها عن التحديات والفرص التي تواجه التعليم العالي وإمكانيات التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة التي تدعم تطوير عمليات التعليم والتعلم.

 




 

 


 

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