المركزي يوضح حول طرح الإصدار الخامس لاوراق النّقد الأردني

الوكيل الإخباري - أكد البنك المركزي الأردني، اليوم الإثنين، أنه في ضوء إقرار مجلس الوزراء الموقّر في جلسته المُنعقدة بتاريخ ١١/٩/٢٠٢٢ نظام إصدار أوراق النّقد الأُردنيّ لسنة ٢٠٢٢ ستكون فئات النقد للإصدار الجّديد (الإصدار الخامس) نفس فئات الإصدار الحاليّ (خمسون دينارا، عشرون دينارا، عشرة دنانير، خمسة دنانير، ودينار).

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وأوضح البنك المركزي، في بيان صحفي، أنه سيتم تداول فئات الإصدار الجّديد (الإصدار الخامس) جنباً الى جنب مع فئات الإصدار الحاليّ (الإصدار الرّابع).



وتأتي الغاية من الإصدار الجّديد لمواكبة التّطور التّقني في مجال طباعة النّقد عالميًّا، ومواكبة أحدث العلامات الأمنيّة في مجال طباعة أوراق النّقد، بالإضافة الى تحسين جودة أوراق النّقد المُتاحّة للتّداول وإطالة عمرها.



تجدر الإشارة بأن المكوّن الأساسي للأوراق النّقدية في الإصدار الجديد سيكون مادة القطن كما هو الحال في الإصدار الحالي. وسيكون النّظام نافذًا بعد توشُّحه بالإرادة الملكيّة السّامية ونَشره بالجّريدة الرسمية.