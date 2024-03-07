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الخميس، 07-03-2024 02:29 م

المستشفى الميداني الأردني غزة/77 يواصل تقديم خدماته الطبية في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري - تواصل مرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة/77 في شمال قطاع غزة، تقديم دورها الطبي والإنساني للجرحى والمصابين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

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وتعاملت الطواقم الطبية والتمريضية منذ مباشرتها الواجب في أرض المهمة، شملت إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.


وتأتي هذه الجهود المستمرة من نشامى المستشفى الميداني الأردني غزة/77 تزامناً مع الظروف الصعبة التي تحيط بالقطاع بهدف التخفيف من آثار الحرب الدامية على قطاع غزة، ودخولها لليوم الثالث والخمسين بعد المئة.


يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني تعامل مع (20213) حالة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 




 

 


 

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