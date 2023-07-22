المعايطة: نسعى للحد من العنف الانتخابي ضد المرأة

الوكيل الاخباري -

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أكد المهندس موسى المعايطة رئيس؛ رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتذليل التحديات التي تعيق مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية، كحزبية وناخبة ومرشحة هي مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المستقلة للانتخاب، من خلال وحدة تمكين المرأة، وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، لتمكينها في الانتخاب والأحزاب، وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.وعقدت الورشة تحت عنوان " العنف الانتخابي ضد المرأة "، والتي استمرت لمدة يوميين متتاليين، بمشاركة مختصين محليا وإقليمياً، هدفت إلى الوصول إلى آلية ورصد حالات العنف التمييز الانتخابي ضد المرأة.وبين المعايطة؛ ان المنظومة السياسية الجديدة أطرت العمل الحزبي والمشاركة السياسية، لصالح المرأة والشباب، بوصفهم محركات لعجلة التنمية، موضحا أن العنف الانتخابي سبب رئيس للحد من مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب.بدورها ثمنت الأمين العام للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها علي التعاون المشترك مع الهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال تنفيذ البرامج المتخصصة لتمكين المرأة الاردنية ودعم مشاركتها الفاعلة في العملية الانتخابية.وأكدت على أن اللجنة والهيئة تهدفان من خلال هذه الورشة الى التوافق على تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة وتحديد أنواعه وأنماطه واقتراح الحلول والآليات لمواجهته والحد منه وتحديد أدوار الجهات المعنية في هذا الإطار.