الأحد 29-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 29-05-2022 07:09 م

الملكة تتقبل العزاء من الشيخة موزا في عمان بوفاة والدها

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الوكيل الاخباري  - تقبلت جلالة الملكة رانيا العبدالله العزاء والمواساة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى والد جلالتها الدكتور فيصل صدقي الياسين.

وكانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر قد وصلت إلى عمان اليوم في زيارة قصيرة قدمت خلالها تعازيها إلى جلالة الملكة رانيا وأسرتها، وأعربت الشيخة موزا عن عميق حزنها سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم عائلته الصبر والسلوان.

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