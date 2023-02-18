الملكة تهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله ، الأمتين العربية والاسلامية في ذكرى الإسراء والمعراج.

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ونشرت الملكة تغريدة عبر تويتر السبت جاء فيها: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - صدق الله العظيم".