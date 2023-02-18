السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان

التعامل مع 1008 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

زلزال بقوة 4,8 درجة في الشرق الأقصى الروسي

خطة أممية لهيكلة الديون السيادية وخفض كلف الإقراض للدول النامية

2.2 مليار دينار حجم الاستثمار بالمناطق الحرة والتنموية

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار لطلبة التكميلي الأحد

مجلس النواب يؤكد الثبات خلف الملك في الدفاع عن القدس

3 وفيات وإصابة من عائلة واحدة باستنشاق غاز مدفأة في عمّان

الملكة تهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

اعلان هام من جامعة مؤتة لطلبة التكميلي

السبت، 18-02-2023 11:23 ص

الملكة تهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

ااا


الوكيل الإخباري - هنأت جلالة الملكة رانيا العبدالله ، الأمتين العربية والاسلامية في ذكرى الإسراء والمعراج.

اضافة اعلان


ونشرت الملكة تغريدة عبر تويتر السبت جاء فيها: "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - صدق الله العظيم".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الخارجية

الخارجية تدين الهجوم الإرهابي في جمهورية باكستان

f994f270-0639-4b27-b372-94179f82d74b

فرسان الأمن العام يتأهلون لبطولة كأس العالم لالتقاط الاوتاد

331715783_526507736021940_2790342941907194403_n

التعامل مع 1008 حالات اسعافية خلال 24 ساعة

20af069285b614fbb40d5dd01a91243f-1

2.2 مليار دينار حجم الاستثمار بالمناطق الحرة والتنموية

488813_1_1676532816

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات إساءة الاختيار لطلبة التكميلي الأحد

مدفأة

3 وفيات وإصابة من عائلة واحدة باستنشاق غاز مدفأة في عمّان

أخبار متعلقة
1676656866722

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

398866_55_1676221847

طائرة أردنية محملة بـ 12 طناً من المساعدات الطبية تحط في دمشق - صورة

ززز

فيديو - الديوان الملكي يهنئ الملك بمناسبة ذكرى ميلاده الحادي والستين