طائرة أردنية محملة بـ 12 طناً من المساعدات الطبية تحط في دمشق - صورة

الوكيل الإخباري - أكدت وكالة الأنباء السورية ( سانا ) وصول طائرة أردنية إلى مطار دمشق الدولي، اليوم الأربعاء، محملة بالمساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال.

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وقالت الوكالة في تغريدة عبر " تويتر " إن الطائرة الأردنية التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي تحمل 12 طناً من المساعدات الطبية للمتضررين جراء الزلزال.



ويأتي ذلك خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي تعبيراً عن تضامن الأردن مع سوريا في مواجهة تبعات الزلزال .