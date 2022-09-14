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الأربعاء، 14-09-2022 06:54 م

الملك والرئيس الفرنسي يعقدان لقاء في باريس

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الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، اليوم الأربعاء، لقاء تناول العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين، وآخر التطورات إقليميا ودوليا.

وأكد جلالة الملك والرئيس الفرنسي، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الإليزيه بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الحرص على توسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والدفاعية.

وأعرب جلالته عن تقديره للدعم الذي تقدمه فرنسا للأردن في تنفيذ البرامج التنموية، مشيدا بالجهود التي تبذلها فرنسا في مواجهة التحدي العالمي للأمن الغذائي.

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