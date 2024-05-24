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الجمعة، 24-05-2024 09:04 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة الثامن والسبعين، الذي يصادف يوم غد السبت، من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها.

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وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التهاني والتبريك لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة، معربين عن تمنياتهم للأردن بالمزيد من التقدم والازدهار والرفعة.
كما تلقى جلالة الملك برقيات، بهذه المناسبة، من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.

 

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