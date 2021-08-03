الملك يثمن موقف السعودية الداعم للأردن

الوكيل الاخباري -

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استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، الذي نقل لجلالته تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ورسالة منه تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين الشقيقتين وتعزيز التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية.وثمّن جلالة الملك، خلال اللقاء، موقف المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الداعم للمملكة في مواجهة مختلف التحديات، وبما فيها قضية الفتنة التي وأدها الأردن في مهدها، لافتا إلى أن مواقف المملكة العربية السعودية ورسائل دعمها الصريحة تعكس سياستها وسياسة قيادتها الداعمة للأردن دوما، ووقوفها معه في كل الظروف.وأكد جلالته أن أمن الأردن والسعودية واحد وأنهما يقفان صفا واحدا في مواجهة جميع التحديات، مشيرا إلى مركزية العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.وشدد جلالة الملك على أن العلاقات المتينة بين الأردن والسعودية راسخة وصلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل، محمّلا جلالته، وزير الخارجية السعودي تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، ومتمنيا للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.