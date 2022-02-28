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الإثنين، 28-02-2022 10:06 ص

الملك يهنئ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

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الوكيل الإخباري - هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج اليوم الإثنين .

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ونشر جلالته عبر تويتر" الإسراء والمعراج ليلة مباركة تجلت فيها عظمة الخالق، ومكانة رسول الله ونبيه محمد، عليه أفضل الصلوات والسلام، عند الله عز وجل شأنه. أسأل الله أن يعيد هذه المناسبة الجليلة بالخير واليمن والبركات"



 




 

 


 

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