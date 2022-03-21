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الإثنين، 21-03-2022 05:52 م

المناطق الحرة والتنموية تشارك في منتدى الاستثمار الأردني الروماني

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الوكيل الاخباري - شاركت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في منتدى الاستثمار الأردني الروماني، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الاثنين.

وبحسب بيان للمجموعة، قدم رئيس مجلس إدارة المجموعة، الدكتور خلف الهميسات، خلال فعاليات المنتدى عرضا عن الأهمية الاقتصادية والدور التنموي للمناطق الحرة والتنموية والمزايا التي تقدمها للمستثمرين، مؤكدا أهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة مطار الملكة علياء الدولي، والتي جرى افتتاحها برعاية ملكية سامية في الربع الأخير من العام 2019 . 

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